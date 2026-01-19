Население Китая в 2025 году сократилось на 3,39 млн человек

Мужское население КНР за год уменьшилось на 0,3%, а женское - на 0,1%

Редакция сайта ТАСС

© Kevin Frayer/ Getty Images

ПЕКИН, 19 января. /ТАСС/. Численность населения Китая в 2025 году сократилась на 3,39 млн человек и составила 1,40489 млрд граждан. Об этом сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Как следует из опубликованного доклада, за отчетный период в Китае появились на свет 7,92 млн новорожденных, умерли 11,31 млн человек. Коэффициенты рождаемости и смертности составили 5,63 и 8,04 промилле соответственно.

Согласно официальным подсчетам, мужское население КНР за год уменьшилось на 0,3%, до 716,85 млн человек, а женское - на 0,1%, до 688,04 млн человек. Среди граждан страны доля лиц в возрасте от 16 до 59 лет достигает 851,36 млн человек. Это на 0,7% меньше, чем по итогам 2024 года. Жителей возрастом старше 65 лет стало больше на 1,5% (223,65 млн человек).

Кроме того, в 2025 году городское население КНР увеличилось на 1% (на 10,3 млн человек), до 953,8 млн человек. В сельской местности проживает 451,09 млн человек (уменьшение на 2,9%, на 13,69 млн человек). Степень урбанизации составляет 67,89%.

В последние годы власти КНР постоянно прорабатывают меры по стимулированию рождаемости и развитию так называемой серебряной экономики (система, нацеленная на использование покупательского потенциала пожилых людей - прим. ТАСС). Правительство расширяет систему ухода за несовершеннолетними, стремится создать благоприятную для деторождения социальную атмосферу, усилить поддержку гражданам в сфере образования, жилья и занятости.

В 2022 году население Китая начало сокращаться впервые за 60 лет, уменьшившись на 850 тыс. человек. В 2023 и 2024 годах показатель снизился еще на 2,08 млн и 1,39 млн человек соответственно.