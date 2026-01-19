Вильфанд: в Краснодарском крае сохранятся сильный ветер и лавиноопасность

Также на территории региона ожидается похолодание

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сильный ветер и лавинная опасность сохранятся на этой неделе в Краснодарском крае, порывы ветра достигнут 23-28 м/с. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"По-прежнему очень неблагоприятная ситуация на юге европейской России. Во-первых, температура там низкая. В ближайшие дни температура в Краснодарском крае на 4-8 градусов ниже нормы. Помимо этой холодной погоды, в Краснодарском крае усиление ветра - порывы 23-28 м/с, это опасное явление, выше 25 - опасно, наиболее сильный ветер на Черноморском побережье", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что сложная ситуация в горах сохранится. Там выпадают осадки, и уже на сегодняшний день на Красной поляне высота снега больше 60 см. На склонах, на олимпийских объектах снега также много, и в связи с сильным ветром и предшествующими осадками в виде мокрого снега, там сохраняется опасность схода лавин.

Вильфанд подчеркнул, что спортсменам и отдыхающим нужно внимательно прислушиваться к прогнозам территориальных органов Росгидромета. Они указывают, на каких склонах можно кататься, а на каких нет.