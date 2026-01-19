Краснов: кадровые изменения судебной системы не означают утраты преемственности

Председатель Верховного суда отметил, что изменения направлены на повышение эффективности работы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов заявил, что кадровые изменения на некоторых значимых должностях в судебной системе направлены на повышение эффективности работы и не означают утраты преемственности.

"Хочу подчеркнуть, что все изменения носят не конъюнктурный, а комплексный характер, направлены на формирование эффективной и устойчивой судебной системы", - сказал он, отвечая в интервью "Коммерсанту" на вопрос о назначении нового гендиректора Судебного департамента, председателя Совета судей РФ и начальников ряда управлений Верховного суда.

"Судебная система - это живой организм. Она не может быть статичной, - пояснил Краснов. - При этом кадровое обновление не означает утрату преемственности. Напротив, я считаю необходимым сохранять профессионалов. Но и приток новых управленческих и судебных компетенций, способных адекватно отвечать на современные вызовы, не менее важен".

По его словам, сегодня меняется структура правоотношений, происходит цифровая трансформация многих сфер жизни, возникают новые правовые споры. "Эти факторы неизбежно влияют и на кадровую политику", - заметил он.

24 сентября 2025 года Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Решение было принято единогласно на пленарном заседании палаты.