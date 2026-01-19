Верховный суд намерен вернуть кассацию на решения мировых судей в регионы

Председатель ВС РФ уверен, что система обжалования судебных решений требует реформирования

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Верховный суд России намерен изменить систему обжалования судебных решений, вернув кассацию на решения мировых судей обратно в регионы. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов.

С 1 октября 2019 года кассационной инстанцией на решения мировых и районных судов стали 9 кассационных судов, каждый из которых охватывает от 7 до 13 регионов, при том, что 7,7 тыс. мировых судей ежегодно рассматривают до 50% всех уголовных дел, 70% гражданских и 80% дел об административных правонарушениях.

"Убежден, что реформирования требует и существующая система обжалования судебных решений, - заявил Краснов в интервью "Коммерсанту", - Например, все вступившие в законную силу акты мировых судей в настоящее время могут пересматриваться только в девяти кассационных судах. Не секрет, что это создает определенные препятствия для доступа к правосудию тех граждан, которые из-за логистических, финансовых и других трудностей просто не в состоянии приехать в эти суды для участия в процессах". Например, при кассационном обжаловании решений мировых судей Красноярского края их пересмотр осуществляется в Кемерово на расстоянии тысяч километров, напомнил Краснов.

По его словам, региональные суды, на которые возложена ответственность за качество правосудия в регионах, фактически лишены полномочий по контролю за законностью и обоснованностью решений мировых судей. "Считаю, что необходимо установить порядок обжалования и пересмотра вступивших в законную силу актов мировых судей президиумами судов субъектов [РФ]. Это позволит повысить доступность правосудия для граждан путем обеспечения их личного участия при рассмотрении дел в том регионе, где проживают заявители и большинство участников процесса, сократить процессуальные сроки и финансовые издержки, возмещаемые за счет средств федерального бюджета, снизить нагрузку на кассационные суды", - отметил Краснов.

По его словам, соответствующие законопроекты уже подготовлены и в ближайшее время будут внесены на рассмотрение Госдумы.