ФМБА: вакцина "Флю-М" эффективна и от гонконгского гриппа

Своевременное введение вакцины снижает риск заболевания на 80-90%, сообщили в агентстве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Отечественная вакцина от гриппа "Флю-М" показала свою эффективность против циркулирующего сейчас штамма гриппа А (H3N2) - гонконгского. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

"На данный момент среди циркулирующих на территории РФ штаммов гриппа преобладает Н3N2, называемый "гонконгским". По данным НИИ Гриппа им. А. А. Смородинцева, который является референс-центром по диагностике гриппа и ОРВИ, а также национальным центром по гриппу ВОЗ, вакцина "Флю-М" показала свою эффективность против циркулирующего в настоящее время штамма H3N2", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вакцина "Флю-М" - первая российская противогриппозная вакцина, преквалифицированная ВОЗ и рекомендованная для закупки агентствами ООН, такими как Возобновляемый фонд Панамериканской организации здравоохранения и Детский фонд Организации Объединенных Наций.

При этом своевременное введение вакцины "Флю-М" снижает риск заболевания на 80-90%. Если инфекция все же проявится, то болезнь протекает в легкой форме, без осложнений.

"По имеющимся статистическим данным абсолютное большинство госпитализированных с тяжелым гриппом пациентов не были вакцинированы. Наиболее опасными осложнениями при гриппе являются поражения центральной нервной системы и вирусная пневмония, которая отличается высокой летальностью. В редких случаях наблюдаются неврологические осложнения, такие как нарушения зрения, слуха, вкуса и обоняния", - заключили в ФМБА.