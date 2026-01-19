Краснов: для арбитражных судей ключевым является умение работы по сложным делам

Председатель Верховного суда отметил, что это не формальная специализация, а способность работать с межотраслевыми и зачастую трансграничными правовыми конфликтами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ключевым критерием для арбитражных судей должна быть не формальная специализация по отдельным категориям споров, а способность работать по высокосложным делам. Об этом заявил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, отвечая в интервью "Коммерсанту" на вопрос о возможности кадровых изменений в Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда и нижестоящих арбитражных судах.

"Экономические споры находятся в эпицентре процессов, связанных с банкротством, налоговым и таможенным регулированием, возвратом незаконно выведенных активов, защитой публичных интересов. Поэтому ключевым критерием здесь является не формальная специализация, а способность судей работать с высокосложными, межотраслевыми и зачастую трансграничными правовыми конфликтами", - подчеркнул он.

"Аналогичный подход будет последовательно применяться во всей арбитражной системе", - заверил Краснов.

Он напомнил, что совершенствование работы судебных коллегий Верховного суда, включая кадровые перемещения в экономической коллегии, уже осуществляются и направлены исключительно на повышение качества правосудия.