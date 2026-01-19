Краснов объяснил перемены в научном совете Верховного суда устранением лоббизма

Председатель Верховного суда отметил, что немаловажным фактором является обеспечение прозрачного и независимого правосудия

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов объяснил сокращение состава Научно-консультативного совета при Верховном суде необходимостью исключения "даже гипотетической возможности" влияния практикующих юристов на формирование правовых позиций Верховного суда.

По его словам, немаловажным фактором является обеспечение прозрачного и независимого правосудия. "Этого можно добиться, лишь устранив любое воздействие не только на принятие решений по конкретным делам, но и формирование так называемых "нужных" правовых позиций", - сказал он в интервью "Коммерсанту".

"Например, по моему поручению из состава Научно-консультативного совета при Верховном суде исключен ряд ученых, которые имели статус адвоката или третейского судьи, либо как юристы представляли в судах интересы сторонних организаций. Основной мотив - нельзя допускать любую, даже гипотетическую возможность влияния на формирование правовых позиций высшей судебной инстанции, в том числе под видом научных и иных экспертных заключений", - отметил Игорь Краснов.

Пленум Верховного суда России в октябре и ноябре 2025 года исключил из состава Научно-консультативного совета при Верховном суде РФ почти 50 из более 140 входящих в состав совета экспертов. Совет участвует в разработке рекомендаций при подготовке постановлений пленума ВС с разъяснениями судьям о применении законодательства, дает рекомендации по обзорам судебной практики и по законопроектам, которые инициирует Верховный суд или по которым готовит свои замечания или поправки.