В ГД внесли законопроект о бесплатной парковке для многодетных семей по всей РФ

Сейчас бесплатная парковка для многодетных семей действует в Москве и Санкт-Петербурге

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий бесплатное пользование платными парковками по всей России для одного автомобиля, принадлежащего многодетной семье. Документ размещен в думской электронной базе.

Законопроектом предлагается внести изменения в статью 13 закона "Об организации дорожного движения в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Так, бесплатная парковка будет предоставляться в отношении одного транспортного средства, находящегося в собственности одного из родителей многодетной семьи. Порядок предоставления такой льготы будет определен правительством.

В пояснительной записке отмечается, что сейчас бесплатная парковка для многодетных семей действует в Москве и Санкт-Петербурге. В других регионах России такой меры поддержки нет, из-за чего семьям приходится дополнительно платить за парковку автомобиля.

Авторы инициативы считают, что принятие закона поможет сократить расходы многодетных семей и обеспечит для них одинаковые условия по всей территории России.