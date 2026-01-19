В Курской области бойцы "Севера" приняли участие в крещенских купаниях

Для военнослужащих провели причастие, общую исповедь, а также освящение воды

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Мотострелки группировки войск "Север" приняли участие в праздновании Крещения Господня в Курской области, сообщили ТАСС в Минобороны России.

"В Курской области старший военный священник отец Дионисий провел для военнослужащих 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в составе группировки войск "Север" празднование Крещения Господня", - сообщили в министерстве.

Для военнослужащих провели причастие, общую исповедь, а также освящение воды, после которого все желающие совершили омовение в подготовленной купели.

Крещение - один из праздников в православном календаре. Православные чтят эту дату, посещая храмы для участия в торжественных богослужениях.