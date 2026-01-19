В Прикамье будут судить владельца кафе, где отравились почти 90 человек

Его имущество на сумму 800 тыс. рублей арестовано

ПЕРМЬ, 19 января. /ТАСС/. Владелец кафе в городе Кунгуре Пермского края, где в январе 2025 года отравились 87 человек, предстанет перед судом. Арестовано его имущество на сумму 800 тыс. рублей, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"В Прикамье перед судом предстанет владелец кафе, продукцией которого отравились 87 человек", - сообщили в управлении.

По данным следствия, индивидуальный предприниматель владеет тремя кафе в городе Кунгуре. В конце января 2025 года он допустил нарушение санитарно-эпидемиологических правил, что повлекло массовое заражение людей после употребления продукции кафе. В результате 87 человек обратились за медицинской помощью, у них был диагностирован сальмонеллез и сопутствующие ему заболевания.

В ходе расследования уголовного дела были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм, в том числе отсутствие бактерицидного оборудования и несоблюдение поточности технологического процесса, из-за чего допущен прямой контакт между пищевыми заготовками и готовой пищевой продукцией. В мясе кур, используемом в кафе, а также в местах их хранения обнаружена бактерия сальмонелла кишечная. В ходе предварительного следствия был наложен арест на имущество владельца кафе на сумму более 800 тыс. рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей). В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.