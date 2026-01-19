Открыт набор на программу "Сенежа" для управленцев в сфере здравоохранения

Регистрация продлится до 19 февраля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Открыта регистрация на программу "Лидерство в медицине: стратегическое управление региональными системами здравоохранения", созданной мастерской управления "Сенеж". Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"В России начнут готовить региональных руководителей здравоохранения. Их будут обучать по уникальной образовательной программе "Лидерство в медицине: стратегическое управление региональными системами здравоохранения". Это совместный проект мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России, реализуемый при поддержке Министерства здравоохранения РФ", - говорится в сообщении.

Регистрация на программу продлится до 19 февраля. Обучение проводится для профессионалов из сферы здравоохранения, имеющих опыт работы в отрасли не менее пяти лет и не менее двух лет, занимающих руководящие должности в региональных и федеральных медицинских организациях или органах исполнительной власти в сфере охраны здоровья.

"Программа нацелена на формирование у участников компетенций управления изменениями в условиях высокой неопределенности, медиации и межведомственного взаимодействия, управления информационным полем и эффективной коммуникации", - отметила руководитель департамента методологии и проектирования образовательной деятельности "Сенежа" Людмила Васильева.

Желающим принять участие в программе предстоит пройти ряд этапов конкурсного отбора. Итоговый список финалистов из 80 человек определится после дистанционного тестирования, онлайн собеседования и деловой оценочной сессии с экспертной комиссией. Обучение стартует в марте 2026 года.