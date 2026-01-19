В России предложили ужесточить наказание за тюнинг фар и выхлопных систем авто

В Национальном автомобильном союзе сообщили о множестве жалоб на транспортные средства с нештатными световыми приборами, такими как ксеноновые и светодиодные лампы

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Ответственность за незаконное изменение конструкции автомобильных фар и выхлопных систем в России могут ужесточить, вплоть до лишения прав на полгода или штрафа в 30 тыс. рублей. Соответствующую инициативу Национальный автомобильный союз (НАС) направил главе МВД Владимиру Колокольцеву, письмо есть в распоряжении ТАСС.

В обращении указывается, что в адрес союза поступает множество жалоб на транспортные средства с нештатными световыми приборами, такими как ксеноновые и светодиодные лампы, а также на автомобили с модифицированными выхлопными системами. По мнению НАС, действующие санкции в виде предупреждения или штрафа в 500 рублей не останавливают нарушителей.

"Данная проблема является по-настоящему массовой: на маркетплейсах светодиодные лампы стоят от 30 рублей за штуку, причем такие товары имеют тысячи отзывов покупателей. К примеру, комплект светодиодных противотуманных фар для автомобилей Lada стоит 1 478 рублей и имеет почти 7 тысяч отзывов", - отмечается в письме.

В НАС подчеркивают, что подобные изменения прямо запрещены Техническим регламентом Таможенного союза и негативно влияют на безопасность, ослепляя других водителей. Союз просит рассмотреть возможность подготовки поправок в КоАП для введения более суровой ответственности.