В сети екатеринбургских кофеен после сообщений об отравлении проводят проверку

Выводы будут сделаны после получения результатов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Проверка проводится в сети екатеринбургских кофеен Duo после сообщений об отравлении клиентов. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

"Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с сообщениями СМИ об "отравлении клиентов в сети кофеен Duo проводит проверку достоверности информации. С 17 января 2026 г. специалисты Роспотребнадзора обследуют кофейни и цеха сети с отбором проб для лабораторных исследований. Выводы будут сделаны после получения результатов", - говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ сообщали, что жители Екатеринбурга стали жаловаться на проблемы с ЖКТ после посещения нескольких точек сети. Одна из кофеен 19 января утром не работала "по техническим причинам".