В Кузбассе пересмотрят систему работы дородового контроля

Необходимо пересмотреть всю систему работы женских консультаций, работы по осмотру, профилактике женских болезней в дородовой период, сообщил губернатор региона Илья Середюк

КЕМЕРОВО, 19 января. /ТАСС/. Система работы женских консультаций, а также работы по профилактике женских болезней в дородовой период в Кузбассе будут пересмотрены. Об этом заявил губернатор региона Илья Середюк во время аппаратного совещания.

"Ситуация по роддому №1 города Новокузнецка показала необходимость пересмотра работы дородового контроля, медицинского контроля за будущими мамами. Нам необходимо пересмотреть всю систему работы женских консультаций, работы по осмотру, профилактике женских болезней в дородовой период", - сказал Середюк.