На юге Москвы в 2026 году проведут реабилитацию Борисовского пруда

Запланирована очистка четырех участков пруда от иловых отложений общим объемом более 20 тыс. куб. м

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства проведут реабилитацию Борисовского пруда на юге столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Борисовский пруд является одним из крупнейших и старейших водоемов Москвы, территория вокруг него имеет развитую инфраструктуру, в том числе благоустроенный пляж с зонами отдыха, прокат лодок, удобные пешеходные маршруты и велодорожки. Но сейчас водоем находится в неудовлетворительном состоянии, так как на дне накопились большие объемы ила. В связи с этим было принято решение провести его реабилитацию", - сказал Бирюков, слова которого приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Он уточнил, что запланирована очистка четырех участков пруда от иловых отложений общим объемом более 20 тыс. куб. м.

"Мероприятия будем проводить с использованием плавающего земснаряда без осушения водоема, что позволит сохранить его экосистему. Параллельно на одном из участков береговой полосы специалисты развернут мобильную установку по обезвоживанию илового осадка. Очищенная вода будет сбрасываться обратно в водоем, ил вывозиться на специализированные полигоны для утилизации", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.