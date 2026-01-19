В Москве обновили и построили почти 300 км сетей водоснабжения и водоотведения

По словам мэра столицы Сергея Собянина, строительство и реконструкция идут в основном с применением бестраншейных технологий

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 290 км сетей водоснабжения и водоотведения реконструировали и построили в Москве в прошлом году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Без надежной коммунальной инфраструктуры невозможно развитие города. Кроме того, новые сети создают резерв мощностей на будущее. В 2025 году мы построили почти 180 км сетей, реконструировали и отремонтировали больше 110 км старых. В частности, обновили сети на Волгоградском проспекте и Щелковском шоссе во время комплексного благоустройства", - написал он.

По словам мэра, строительство и реконструкция сетей идут в основном с применением бестраншейных технологий - это сокращает количество земляных работ. Чаще всего для прокладки новых сетей используется метод горизонтально-направленного бурения и щитовой проходки. Для реконструкции - технология "труба в трубе", когда новую трубу протягивают внутрь существующей, а старая труба становится "футляром".

"В строительстве и реконструкции сетей используются отечественные материалы. Полиэтиленовые и стеклопластиковые трубы отличаются повышенной прочностью и меньше накапливают отложения", - добавил Собянин.