Чайка отметил позитивную динамику на Северном Кавказе в некоторых сферах

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе подчеркнул, что в округе намерены продолжить успешное выполнение стратегических задач

Редакция сайта ТАСС

ПЯТИГОРСК, 19 января. /ТАСС/. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка поздравил жителей округа с 16-й годовщиной создания СКФО. Он отметил, что Северный Кавказ достиг уверенной позитивной динамики по ряду направлений, сообщили в пресс-службе полпредства президента РФ в СКФО.

"Сегодня, спустя совсем небольшой по историческим мерам период, мы можем смело утверждать, что Северный Кавказ достиг уверенной позитивной динамики по целому ряду направлений: растут экономические показатели, реализуются масштабные общественные и инвестиционные проекты, создаются новые рабочие места и возможности для самореализации молодежи", - приводит слова полпреда его пресс-служба .

Как отметил полномочный представитель президента РФ в СКФО, в округе намерены продолжить успешное выполнение стратегических задач.

"Совершенствование туристской инфраструктуры стало важным конкурентным преимуществом наших прославленных курортов. Высокую оценку кавказскому гостеприимству ежегодно ставят миллионы человек. Под руководством <...> Владимира Владимировича Путина, благодаря федеральной поддержке, трудолюбию и патриотизму жителей территорий мы и дальше продолжим успешное выполнение общероссийских и окружных стратегических целей, будем помогать нашим воинам, выполняющим задачи в ходе специальной военной операции", - поделился полпред.

19 января 2010 года Указом президента России на юге страны был образован новый федеральный округ, в состав которого вошли семь регионов: Ставропольский край, Чеченская Республика, Северная Осетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Ингушетия.