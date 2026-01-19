Чувашия направила более 12 млрд рублей на поддержку участников СВО и их семей

На эти цели в 2025 году направили свыше 9,3 млрд рублей

ЧЕБОКСАРЫ, 19 января. /ТАСС/. Общий объем средств, направленный из бюджета республики на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей, в Чувашии в 2022-2025 годах превысил 12 млрд рублей. Об этом сообщила глава регионального Минтруда Алена Елизарова на совещании в республиканском правительстве.

"С 2022 года [в Чувашской Республике] выстроена комплексная система по поддержке участников специальной военной операции, в настоящее время только из республиканского бюджета предоставляется более 30 мер поддержки. Всего в 2022-2025 гг. из бюджета республики на поддержку участников СВО и их семей были предоставлены меры поддержки на сумму более 12 млрд рублей", - отметила Елизарова.

Как следует из слайдов, представленных на совещании, в 2025 году на эти цели направили свыше 9,3 млрд рублей, в 2024 году - 2,8 млрд рублей. Министр сообщила, что для социальной поддержки и адресного сопровождения участников спецоперации и членов их семей в муниципалитетах действуют координационные центры, организовано информационное сопровождение и оказание помощи по принципу одного окна. С выездом на место жительство составляются, в частности, паспорта семьи участника спецоперации, определяется нуждаемость в формах социальной помощи, трудоустройстве, профессиональной переподготовке и оформлении других форм государственной помощи.

Елизарова добавила, что усиливается поддержка ветеранов СВО, которые возвращаются домой. Речь идет не только о льготах и финансовой помощи, но и о "полноценной интеграции" в жизнь республики. В частности, ветераны СВО могут стать участниками проекта "Свои в бизнесе", получить гранты "Агромотиватор", попробовать себя в кадровой программе "Время СВОих". В 2025 году в Чувашии ввели новые меры поддержки, в том числе бесплатное питание и стипендии детям-студентам участников СВО, выплаты за ранения, льготы при приобретении древесины, а также удвоили ежемесячные выплаты инвалидам боевых действий.

По словам министра, под "особым вниманием" находятся вопросы трудоустройства. "Центром занятости населения Чувашии сформирован специальный резерв рабочих мест для участников спецоперации и членов их семей. В центре "Работа в России" заключили 104 договора с работодателями, в рамках которого наши региональные работодатели готовы трудоустроить в приоритетном порядке на 336 рабочих мест ветеранов боевых действий после увольнения их со службы. В числе предлагаемых вакансий - [места] инженеров, техников, водителей, слесарей, педагогов", - сообщила Елизарова.

Министр добавила, что на 1 января 2026 года в республике трудоустроились 566 участников СВО, уволенных с военной службы, заключили социальный контракт 39 ветеранов, свыше 20 заявителей проходят переобучение. По данным Минтруда республики, участники СВО чаще всего трудоустраиваются водителями, охранниками, слесарями, монтажниками, механиками.

Шаг в мирную жизнь

26 февраля в Чувашии планируют продолжить проект "Шаг в мирную жизнь", который впервые реализовали в 2025 году с организацией выездного "Десанта поддержки". "Это комплексный проект, который объединил в себе оказание поддержки в различных сферах и направлениях - таких, как медицинская реабилитация, переобучение, трудоустройство, адаптация жилья ветеранов, психологическая помощь", - отметила глава Минтруда Чувашии.

По ее словам, в 2025 году по итогам 25 выездов в муниципалитеты обратились свыше 840 человек, от которых поступило порядка 1,5 тыс. вопросов. Из них 92% вопросов решены, остальные остаются на контроле. Среди частых обращений - вопросы оказания медицинского и санаторно-курортного лечения, юридической помощи, назначение выплат и организация благоустройства, в том числе пандусов.