После вмешательства ГП сотрудникам "Аэрофлота" выплатили около 1 млрд рублей

В авиакомпании допускались нарушения норм режима труда и отдыха, факты неполной оплаты сверхурочной работы членов летных и кабинных экипажей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Около 1 млрд рублей выплачено 8 тыс. сотрудников "Аэрофлота" за сверхурочную работу после вмешательства Генпрокуратуры России. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным пресс-службы, проверка соблюдения трудового законодательства в ПАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" была проведена по инициативе Генпрокуратуры. В ходе нее выявились нарушения режима труда и отдыха, а также факты неполной оплаты сверхурочной работы членам летных экипажей и бортпроводникам. Для устранения нарушений транспортная прокуратура приняла комплекс мер, после чего компания выплатила более 964 млн рублей в качестве компенсаций свыше 8 тыс. сотрудников.

Московской межрегиональной транспортной прокуратурой в настоящее время контролируются вопросы соблюдения трудовых прав работников авиакомпании.