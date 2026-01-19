Правкомиссия одобрила упрощение использования биометрии для прохода в здания

В аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко уточнили, что каждый человек сможет выбрать, как именно пройти в здание - по биометрии или с помощью карточки, пропуска или удостоверения

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на упрощение использования биометрических технологий для прохода в здания, включая государственные учреждения, корпорации и образовательные организации. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

В аппарате пояснили, что документ предусматривает более широкое применение биометрических решений для обеспечения безопасного доступа в различные объекты. При этом подчеркивается, что у граждан сохранится возможность выбора способа прохода - с использованием биометрии либо с помощью традиционных средств, таких как пропуск, карта или удостоверение личности.

Там отметили, что подобные системы уже используются во многих государственных органах и компаниях, однако для ряда организаций, в том числе относящихся к критической инфраструктуре, при каждом проходе сотрудника требуется прямое обращение к Единой биометрической системе (ЕБС).

Новый законопроект, как сообщили в аппарате, предлагает упростить этот порядок. Инициатива позволит организациям отдельных категорий, включая госучреждения, применять аккредитованные биометрические системы, связанные с ЕБС. При этом проверка личности будет осуществляться непосредственно на месте, без постоянных запросов к государственной базе, что ускорит проход - до уровня, сопоставимого с использованием пропуска, а в некоторых случаях и быстрее.

Также в аппарате вице-премьера подчеркнули, что использование биометрии останется добровольным, и в любой момент граждане смогут выбрать альтернативные способы доступа. По их словам, предлагаемые изменения направлены на повышение уровня безопасности, поскольку биометрия обеспечивает более точную идентификацию посетителей и сотрудников и снижает риск несанкционированного доступа, что особенно актуально для школ и других объектов с повышенными требованиями к пропускному режиму.