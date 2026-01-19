Слуцкий призвал ФАС усилить контроль за ценами на авиабилеты

Это необходимо для недопущения необоснованного роста цен и сохранения стабильности на рынке авиаперевозок

Редакция сайта ТАСС

Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой усилить контроль за ценовой политикой авиаперевозчиков в связи с предстоящими изменениями в правилах воздушных перевозок. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"В целях недопущения необоснованного роста цен и сохранения стабильности на рынке авиаперевозок прошу вас организовать комплексный превентивный контроль за ценовой политикой авиаперевозчиков, проводя систематический мониторинг динамики цен на авиамаршруты, а также анализ экономической обоснованности изменения тарифов авиакомпаниями", - написал Слуцкий.

По его словам, поводом для обращения стали новые правила, которые начнут действовать с 1 марта 2026 года. Согласно приказу Минтранса, пассажиры смогут вернуть деньги за билет, если рейс задержан более чем на 30 минут. Это правило будет работать даже для невозвратных билетов.

Слуцкий подчеркнул, что нововведение должно сделать работу перевозчиков более дисциплинированной и повысить защищенность пассажиров. При этом он обратил внимание, что для перевозчиков такие изменения означают дополнительные расходы из-за роста числа возвратов. Уже сейчас, по его словам, звучат опасения, что авиакомпании могут попытаться компенсировать эти потери за счет повышения цен на билеты.

"Такое развитие событий не только нивелирует положительный эффект от новых правил для граждан, но и может оказать негативное влияние на доступность авиперелетов", - заключил парламентарий.