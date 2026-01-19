В КБР открыли памятник генералу Хасаншу Баксанову

Автором композиции является скульптор Станислав Катони

НАЛЬЧИК, 19 января. /ТАСС/. Памятник генерал-майору Хасаншу Баксанову открыли в селении Дыгулыбгей в Кабардино-Балкарии. Мемориал, автором которого стал скульптор Станислав Катони, установили на проспекте, носящем имя военачальника, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

"Памятника нашему выдающемуся земляку, генерал-майору Вооруженных сил РФ Хасаншу Баксанову мы открываем в селении Дыгулыбгей на проспекте Баксанова. Сегодняшняя церемония напоминает нам о значимости прошлого и учит уважению к своей истории. Памятник станет символом гордости и примером героизма. Открытие мемориала - благодарность героям, отдавшим свою жизнь и силы на защиту нашего Отечества", - сказал на открытии мемориала глава администрации городского округа Баксан Хачим Мамхегов.

Церемония прошла на проспекте Баксанова, недалеко от школы № 7, где учился генерал-майор. Автором композиции является скульптор Станислав Катони. На открытии собрались представители общественных организаций, сослуживцы и друзья генерала, представители рода Баксановых. Они возложили цветы к памятнику, а писатель Александр Переверзин подарил собравшимся книгу "Из жизни в кино или из кино в жизнь", посвященную военачальнику.

О генерале

Хасанш Баксанов родился в 1959 году в селении Кызбурун-3 (ныне Дыгулыбгей). Являлся командиром разведывательного взвода, начальником разведки десантно-штурмового батальона. В Афганистане и Таджикистане получил двенадцать боевых ранений. Награжден орденами "За личное мужество", "За военные заслуги". Генерал ушел в отставку по состоянию здоровья в должности заместителя командующего 35-й армией Дальневосточного военного округа. Скончался в 2008 году. Центральная улица в селении Дыгулыбгей названа в честь Баксанова.