Украинцы назвали Кулебу лицемером за призыв питаться в ресторанах

Пользователи запрещенного в РФ Facebook отметили, что украинский экс-министр живет в отрыве от реальности, и предложили ему самому попробовать питаться в ресторанах и кафе на нищенскую пенсию и зарплату

Редакция сайта ТАСС

Дмитрий Кулеба © AP Photo/ Efrem Lukatsky

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Жители Украины раскритиковали в соцсетях экс-министра Украины Дмитрия Кулебу за призыв помочь малому бизнесу и питаться не дома, а в кафе и ресторанах. Соответствующую запись Кулебы в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) прокомментировали более 500 человек, в основном это негативные комментарии.

Кулеба призвал жителей страны помочь "пережить эту зиму" предприятиям малого и среднего бизнеса. "Пожалуйста, сегодня выпейте кофе не дома, а в кофейне, пообедайте в ресторане или купите вкусности в киоске, зайдите на базар, сходите к парикмахеру, купите что-то в небольшом магазине или хотя бы закажите онлайн - поддержите микро -, малый и средний бизнес. Ему сейчас труднее всего", - написал Кулеба.

В ответ пользователи назвали экс-министра лицемером, отметили, что он живет в отрыве от реальности, и предложили ему самому попробовать питаться в ресторанах и кафе на нищенскую пенсию и зарплату. Также бывшему чиновнику рекомендовали самостоятельно помочь предпринимателям, заставив в частности власть перестать душить малый и средний бизнес.

В настоящее время в энергетике Украины действует режим чрезвычайной ситуации. Из-за многочасовых отключений электричества приостанавливают работу и терпят убытки супермаркеты, кафе и рестораны, а школы в ряде областей продлевают каникулы или переходят на дистанционное обучение.