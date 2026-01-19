Трое журналистов ТАСС стали лауреатами премии города Москвы

Премию за освещение актуальных событий столицы и значимых городских проектов получили Оксана Крюченкова, Ольга Григорьева и Ксения Асафова

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Лауреатами премии города Москвы в области журналистики за 2025 год стали трое журналистов информационного агентства России ТАСС. Церемония награждения была приурочена ко Дню российской печати и прошла в Мраморном зале здания столичной мэрии на Тверской, 13.

Премию за освещение актуальных событий столицы и значимых городских проектов получили руководитель редакции "Москва" ТАСС Оксана Крюченкова, руководитель направления "Региональные новости" редакции выпуска Ольга Григорьева и специальный корреспондент редакции "Москва" Ксения Асафова.

Приветствуя лауреатов, которыми в этом году стали 23 человек, мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что СМИ всегда играли огромную роль, а в условиях специальной военной операции журналистский труд критически важен для общества. "Журналисты с передовой ведут свои репортажи, рискуя жизнью, донося до наших граждан, что там происходит, героизм наших бойцов. Формируют в целом сознание патриотизма наших граждан и единство нашей страны. И за это отдельные слова благодарности военным журналистам, которые ведут свою самоотверженную работу", - отметил Собянин.

Он добавил, что Москва полна событийных сюжетов в разных направлениях, среди которых транспорт, социальная сфера, строительство, работа коммунальных служб и многое другое. "Это то, чем живут миллионы москвичей, сталкиваясь с этим в повседневной жизни. И от этого зависит во многом благополучие и ощущение собственного города, комфортной жизни в этом городе, отношение к нему и отношение в целом к своей стране. Хотел бы высказать слова благодарности за наше с вами сотрудничество, вашу профессиональную самоотверженную деятельность", - заключил мэр.

О премии

Премия Москвы в области журналистики присуждается с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о столице и ее жителях, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни города, а также проникнутых чувством гражданственности и способствующих воспитанию у граждан любви к Москве, бережного отношения к ее истории и традициям. Вручение награды традиционно приурочивается ко Дню российский печати, который отмечается 13 января.