Бишкек второй раз за неделю возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом

Индекс загрязнения составляет 310 AQI

БИШКЕК, 19 января. /ТАСС/. Столица Киргизии уже второй раз за неделю заняла первое место в рейтинге городов мира с самым загрязненным воздухом. Это следует из данных ресурса World air Quality.

На данный момент индекс загрязнения составляет 310 AQI, а в прошлый четверг он был равен 350. В норме индекс качества воздуха должен составлять менее 50 AQI.

По данным сайта, воздух загрязнен PM2.5 - мелкими частицами с диаметром 2,5 мкм или же меньше. Из-за своего размера при вдохе они могут попадать в кровоток.

Высокий уровень загрязнения такими частицами, утверждает World Air Quality, может вызывать, в частности, приступы астмы и кашель.