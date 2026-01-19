В Бердянске в мороз начались перебои с теплоснабжением

Коммунальщики принимают все возможные меры для скорейшего восстановления стабильной работы котельных

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Перебои с теплоснабжением возникли в Бердянске Запорожской области, причиной стали частные отключения электричества в регионе и недостаток воды в сетях. Об этом сообщили в филиале "Бердянский" ГУП ЗО "Запорожская облтеплосеть", слова приводит мэрия.

"В связи с частыми перебоями и временным отсутствием электроснабжения в городских электрических сетях, а также отсутствием поставок воды, необходимой для восполнения теплоносителя, на ряде объектов теплоснабжения возникли вынужденные остановки работы котельных", - говорится в Telegram-канале администрации города.

Отмечается, что указанные обстоятельства "приводят к временной приостановке подачи тепловой энергии потребителям в отдельных районах города". Коммунальщики принимают все возможные меры для скорейшего восстановления стабильной работы котельных и возобновления теплоснабжения жилых домов и объектов социальной инфраструктуры Бердянска, сказано в тексте.

При этом в частично обесточенном Энергодаре из-за аварийных ремонтных работ временно прекращена подача воды, сообщили в администрации города - спутника запорожской АЭС.