На Урале представили новый выставочный центр об истории освоения космоса

Для посетителей "Буран" откроется 20 января

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Новый выставочный центр "Буран" представили в Музейном комплексе Верхней Пышмы Свердловской области, для посетителей он откроется 20 января. Первая экспозиция посвящена истории освоения космоса, первому в мире беспилотному полету и транспортной космической системе "Энергия-буран", передает корреспондент ТАСС.

"Когда мы познакомились с этим удивительным экспонатом, мы его изучили, сразу было принято решение, что у данного корабля должен появиться свой собственный дом - музей в комплексе в Верхней Пышме. И вот прошло без малого два года, была проведена колоссальная работа. <...> Мы приступили к очень сложной, осмысленной, действительно кропотливой работе по формированию экспозиционной концепции, которая в дальнейшем расскажет непосредственно о самом экспонате, об этой программе, людях, организациях, которые были вовлечены. <...> С 20 января центр приглашает посетителей", - сказал директор музейного комплекса Николай Резинских.

Единственный сохранившийся в России орбитальный корабль космической программы "Энергия-буран" - первый корабль второй серии - с лета 2024 года находится в музейном комплексе на реставрации. Его строительство не было завершено из-за сворачивания программы в 1993 году, как пояснили в пресс-службе музейного комплекса.

"Буран" - советский многоразовый космический корабль, моноплан с низкорасположенным крылом с возможностью посадки в автоматическом режиме и аварийного катапультирования экипажа. Планировалось создание пяти кораблей, однако полностью построено было два, еще один находился в готовности 30-50%. Безэкипажный полет "Буран" совершил 15 ноября 1988 года.

Музейный комплекс в Верхней Пышме - один из крупнейших в мире музеев военной и автомобильной техники и истории. В коллекции комплекса порядка 5,7 тыс. экспонатов, в том числе 350 образцов военной техники и более 200 советских из зарубежных автомобилей, мотоциклов, велосипедов.