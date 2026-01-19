В ДНР восстановят более 60 образовательных учреждений в 2026 году

Запланирован ремонт 39 школ и 24 детских садов

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Ремонт 39 школ и 24 детских садов запланирован в ДНР на 2026 год, к восстановлению подойдут комплексно, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем канале в Мax.

"В 2026 году восстановим более 60 объектов образования, из них 39 школ и 24 детских сада. <…> Это не просто ремонт зданий, а комплексное преобразование учебной среды: замена инженерных сетей, восстановление кровли и фасадов, обновление классов, спортивных залов и столовых", - говорится в сообщении.

Пушилин отметил, что в 2026 году будут запущены два партийных проекта "Единой России", которые также предусматривают ремонт школ и детских садов. Их цель - создать современные, безопасные и комфортные условия для обучения детей ДНР.

"Запускаем в этом году два региональных партийных проекта "Единой России" - "Дети Донбасса" <...> и "Донбасс - наш дом" <...>. Эти проекты в том числе предусматривают ремонт школ и детсадов - создание современных, безопасных и комфортных условий для обучения наших детей", - говорится в сообщении.

В 2025 году на территории ДНР восстановили более 130 образовательных учреждений. На территории республики реализуется программа ремонтно-восстановительных работ, в рамках которой планируется отремонтировать порядка 300 таких объектов до 2030 года. Восстановление учебных заведений - часть большой программы по развитию системы образования в регионе.