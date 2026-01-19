В Екатеринбурге приостановили работу завода по производству БАДов

Причиной стало нарушение санитарно-эпидемиологических требований

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга приостановил деятельность предприятия по производству БАДов на 30 дней из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Свердловской области.

"Суд по материалам Роспотребнадзора приостановил деятельность предприятия по производству БАД. Центральный екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора <…> провел внеплановую проверку производителя БАД. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на производстве фасовка, хранение и подготовка к отправке добавок происходили в одном помещении. Сырье не имело товаросопроводительной документации, а готовая продукция - маркировок.