ОП не поддержала законопроект о запрете препятствовать отлову бездомных животных

Как отмечают общественники, организация деятельности по обращению с бездомными животными относится к полномочиям региональных органов власти

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ не поддержала законопроект, который предлагает ввести запрет препятствовать отлову бездомных животных. Об этом говорится в заключении палаты после так называемого нулевого чтения законопроекта, который был внесен в Госдуму в июле 2025 года.

Текст заключения есть в распоряжении ТАСС.

"Общественная палата не поддерживает проект федерального закона "О внесении изменений в статью 18 федерального закона " Об ответственном обращении с животными", - говорится в документе.

Как отмечают общественники, организация деятельности по обращению с бездомными животными относится к полномочиям региональных органов власти. Это, в частности, отлов таких животных, из транспортировка и немедленная передача в приют. В свою очередь, субъекты Федерации могут наделять органы местного самоуправления такими полномочиями с финансированием за счет субвенций из регионального бюджета.

В связи с этим общественники отмечают, что "правовые инструменты реагирования на случаи воспрепятствования такой деятельности уже урегулированы законодательством РФ". "В частности, предусматриваются гражданско-правовые средства защиты интересов исполнителей (в том числе возмещение убытков и ответственность за вмешательство в исполнение обязательств), меры, предусмотренные законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также меры обеспечения общественного порядка, применяемые органами внутренних дел, что исключает необходимость установления дополнительного запрета", - отмечается в заключении.

Общественники также обратили внимание на отсутствие в законопроекте критериев, позволяющих определить какие именно действия относятся к "противодействию", что потенциально расширяет сферу применения запрета на случаи "выражения гражданами несогласия с проводимыми мероприятиями, обращения в органы власти либо иные формы реализации права на участие в решение вопросов местного значения".

Помимо этого, общественники отмечают, что отсутствие в законопроекте положений, разграничивающихся правомерные и неправомерные действия представителей организаций по отлову бездомных животных, "может привести к ограничению возможности граждан реагировать на случаи жестокого обращения с животными". В связи с этим участники обсуждения считают предлагаемые изменения в законодательство избыточным.

О законопроекте

Депутаты предлагают дополнить статью 18 федерального закона " Об ответственном обращении с животными" нормой, устанавливающей запрет физическим и юридическим лицам препятствовать представителям организаций, осуществляющих отлов животных без владельцев.

Законопроект разработан в целях защиты жизни и здоровья граждан, в частности женщин и детей, от угроз, исходящих от бездомных животных.

Авторы проекта отмечают, что действующая система мер по обращению с бездомными животными не позволяет обеспечить необходимый уровень безопасности населения. "Отсутствие закрепленного на федеральном уровне запрета физическим и юридическим лицам осуществлять противодействие представителям организаций, осуществляющих отлов животных без владельцев, приводит к их бесконтрольному размножению, появлению на наших улицах стай бродячих собак, которые представляют угрозу для людей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.