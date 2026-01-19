В КЧР начнут капитальный ремонт пяти школ в 2026 году

В Карачаево-Черкесии с 2022 года отремонтировано более 70 школ

ЧЕРКЕССК, 19 января. /ТАСС/. Капитальный ремонт пяти общеобразовательных школ начнется в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2026 году по нацпроекту "Молодежь и дети", сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

"Ремонтные работы охватят семь зданий в пяти школах республики, что позволит создать современные и безопасные условия для обучения детей как в городских округах, так и в сельской местности", - говорится в сообщении.

В 2026 году планируется капитально отремонтировать школы в ауле Малый Зеленчук и селе Светлое. Начнется также двухгодичный цикл ремонтных работ в трех городских образовательных организациях: в Черкесске запланирован ремонт школы №10 и двух корпусов гимназии №13, в Карачаевске отремонтируют два корпуса школы № 6.

