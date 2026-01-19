В Свердловской области модернизируют на треть больше коммунальных сетей

На эти цели направят 1,4 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Более 87 км коммунальных сетей водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения модернизируют в 15 муниципалитетах Свердловской области в 2026 году - на треть больше, чем годом ранее. На эти цели направят 1,4 млрд рублей, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Денис Паслер.

"В 2026 году на капитальный ремонт коммунальных сетей направим 1,4 млрд рублей, что позволит модернизировать более 87 км сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в 15 муниципальных образованиях. Это почти на треть больший объем работ в сравнении с прошлым годом", - написал он.

Капитальный ремонт пройдет в Ачитском, Березовском, Богдановиче, Верхнем Тагиле, Волчанском, Кировградском, Новолялинском, Сосьвинском, Сухом Логу, Талицком и Шалинском муниципальных округах, а также в городских поселениях Верхние Серги и Михайловское Нижнесергинского района, Камышловском городском округе и Ирбите. Благодаря обновлению инфраструктуры качество коммунальных услуг улучшится для более чем 150 тыс. жителей региона.

Также Паслер отметил, что при подготовке к отопительному сезону ведется масштабное обновление инженерных сетей. "В прошлом году заменено около 240 км тепловых сетей, 255 км - водопроводных и 95 км канализационных сетей", - написал он.

Глава региона подчеркнул, что до 2030 года в Свердловской области планируется построить новые котельные и очистные сооружения, а также модернизировать порядка 2 тыс. объектов ЖКХ, включая те, что вошли в Народную программу партии "Единая Россия" по обращениям жителей.