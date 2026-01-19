В Самарской области мигрантам запретят работать курьерами и водителями

Также они не смогут преподавать и заниматься научными исследованиями

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 19 января. /ТАСС/. Трудовые мигранты, работающие по патентам в Самарской области, через три месяца не смогут работать курьерами, продавцами, водителями, а также преподавать и заниматься научными исследованиями. Указ, усиливающий ограничения, подписал губернатор региона Вячеслав Федорищев.

"В целях обеспечения безопасности граждан и защиты рынка труда Самарской области постановляю: установить на 2026 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Самарской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам экономической деятельности", - говорится в документе, который опубликован на сайте правительства.

Перечень видов деятельности, где запрещается работать мигрантам, расширился. Теперь иностранным специалистам запретят заниматься регулярными пассажирскими перевозками всеми видами городского и пригородного транспорта, а также водить междугородные автобусы. Они не смогут заниматься почтовой и курьерской доставкой. Еще больше ограничений установят в сферах торговли и общественного питания. Ограничения наложены и на работу в системе образования - мигранты не смогут преподавать и осуществлять дневной уход за детьми. Запретят для них осуществление трудоустройства и подбора персонала, а также деятельность, связанную с обработкой, размещением информации, с базами данных.

Год назад в Самарской области для иностранных граждан с патентами также установили ограничения на работу в промышленном производстве - они не могут заниматься изготовлением беспилотников и деталей летательных и космических аппаратов, турбин, реактивных и других двигателей (кроме автомобильных, мотоциклетных и авиационных), насосов и компрессоров, а также ремонтировать и обслуживать летательные и космические аппараты. Трудовым мигрантам с патентами запрещено участвовать в научных исследованиях в сферах биотехнологии, естественных и технических наук, атомной и ядерной энергии, нанотехнологий и защиты информации. В число видов деятельности, запрещенных для трудовых мигрантов с патентами, также входит производство ряда продуктов питания, продажа потребительских товаров и продуктов, напитков, этилового спирта и алкоголя, табачных изделий.