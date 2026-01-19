Долина и ее внучка выписались из квартиры в Хамовниках

Адвокат певицы сообщила, что все ранее проживавшие в жилье сделали это самостоятельно

Редакция сайта ТАСС

© Мария Семенова/ ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Певица Лариса Долина и ее несовершеннолетняя внучка выписаны из спорной квартиры в столичном районе Хамовники. Об этом ТАСС рассказала адвокат Долиной Мария Пухова.

Читайте также Долина покинула квартиру Лурье. Хроника громкого дела

"Все ранее проживающие в квартире, в том числе Долина и ее внучка, давно и самостоятельно выписались из спорной квартиры", - сказала она.

Ранее сообщалось, что процедура передачи квартиры Долиной Полине Лурье завершена, исполнительное производство - тоже.