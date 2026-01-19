В Бердянске сократили сроки замены водовода

Износ сетей в городе достигает 95%

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Сроки работ по замене водовода "Прилив" в Бердянске Запорожской области сократили из-за критической ситуации с обеспечением города водой, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

"Первоначально замена данного водовода была запланирована на 2026 год. Однако, учитывая критическую ситуацию с обеспечением города водой, по совместному решению с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации работы перенесли на 2025 год и активизировали. Кроме того, принят принципиальный и важный подход: ввод объекта в эксплуатацию поэтапно, по мере готовности отдельных участков. Это позволит в сжатые сроки сократить аварийность и минимизировать потери воды", - написал он в Telegram-канале.

Балицкий подчеркнул, что износ сетей в Бердянске достигает 95%; водовод "Прилив" требует немедленной замены, так как потери воды на нем превышают 70%.

"На сегодняшний день из запланированных 7 км новой магистрали уже уложено более 3 км. И это наиболее проблемный и изношенный участок. После завершения текущего этапа переврезки водоснабжение населения будет осуществляться уже по новому, современному участку трубопровода. Работы продолжаются безостановочно. Полная замена всего водовода "Прилив" и его ввод в штатную эксплуатацию запланированы на апрель текущего года", - отметил глава региона.

Подача воды - одна из основных проблем Бердянска. Протяженность водопроводных сетей в городе - более 400 км. Коммунальщики за месяц ликвидируют сотни порывов и заторов на сетях водоснабжения и водоотведения. При этом жителям приходится по несколько дней обходиться без воды. В начале февраля 2025 года в администрации города сообщили, что для решения проблем с водоснабжением в Бердянске Фонд развития территорий выделил 2,2 млрд рублей.