В Нижнем Тагиле восстановили тепслоснабжение

Ситуация находится под контролем Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области и экстренных служб

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Отопление восстановлено в Нижнем Тагиле Свердловской области после устранения аварии на сетях теплоснабжения. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Ранее в региональном ГУ МЧС РФ сообщали о том, что более 6 тыс. жителей многоквартирных домов, частного сектора и административных зданий остались без отопления из-за утечки на теплоносителе в системе теплоснабжения.

"Авария на сетях теплоснабжения в Нижнем Тагиле устранена. <…> В течение часа подача тепла будет доводиться до нормативных значений", - говорится в сообщении с уточнением, что повреждение устранено, на трубопровод установлен хомут.

