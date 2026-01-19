Сестра Бутягина связала арест археолога с его известностью как ученого

Маргарита Войнаровская пояснила, что экспедиции под его руководством находили несколько кладов монет во время раскопок в Крыму

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Польские власти арестовали археолога Государственного Эрмитажа Александра Бутягина в декабре 2025 года в связи с его известностью, в частности из-за того, что археологические экспедиции под его руководством находили несколько кладов монет во время раскопок в Крыму. Таким мнением поделилась с ТАСС сестра Бутягина, сотрудник Государственного Эрмитажа Маргарита Войнаровская.

"Мне кажется, это связано с его [Бутягина] медийностью. Во время раскопок Мирмекия (древнегреческого города в Крыму - прим. ТАСС) у него случилось несколько сенсационных находок, которые широко освещались в прессе. <...> Он нашел несколько кладов монет. Но вот это [Мирмекийский клад 2003 года] клад самый знаменитый, когда его нашли, это освещалось в прессе очень активно", - рассказала ТАСС Войнаровская.

Она добавила, что Бутягин в последние годы также активно читал лекции, выступал как научный просветитель на разных интернет-площадках. "Думаю, именно это привлекло к нему, к сожалению, и негативное внимание, так как он действительно не единственный археолог, ведущий раскопки в Крыму", - добавила Войнаровская.

По ее словам, родственники Бутягина не могут общаться с ним по телефону или вживую, но могут передавать ему письма через адвоката или консула РФ в Польше. А Бутягин в ответ может передавать близким несколько слов, что он и сделал недавно через адвоката.

"Это дело широко освещается в прессе, и я вижу, что общественность полностью на стороне Александра. Мои знакомые и коллеги меня поддерживают по-человечески. Но сейчас главное, чтобы поддержку получал Александр, и я вижу, что сейчас со всех сторон делается все возможное! И со стороны Эрмитажа, и со стороны МИД, и со стороны коллег, а также общественности", - подчеркнула Войнаровская.

Дело Бутягина

В ноябре 2024 года украинские власти заочно предъявили обвинение российскому археологу, проводящему раскопки в Крыму. В официальных сообщениях имя указано не было, но, по данным нескольких украинских СМИ, речь шла о заведующем сектором античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, руководителе археологической экспедиции на городище Мирмекий в Крыму Александре Бутягине.

Бутягин был задержан польскими спецслужбами на пути из Нидерландов на Балканы 4 декабря 2025 года в ходе его европейского лекционного тура. Варшавский суд принял решение об аресте археолога на 40 дней, польская прокуратура получила от украинской стороны просьбу об экстрадиции. 12 января Окружной суд Варшавы продлил арест Бутягина до 4 марта. Как утверждает польская прокуратура, на Украине Бутягину может грозить до 10 лет тюрьмы. По словам адвоката Бутягина, ожидается решение судебной инстанции о назначении нового судьи, а также новая дата заседания. Это должно произойти в течение ближайших 20 дней, уточнил адвокат.