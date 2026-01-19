В городе в Коми возобновили подачу электроэнергии после аварии

Причиной аварии стал технологический инцидент с отключением линии ВЛ-10 кВ от ПС "Микунь"

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 19 января. /ТАСС/. Энергетики восстановили электроснабжение в городе Микунь Усть-Вымского района Республики Коми, где в понедельник вечером более 2 тыс. жителей остались без света. О восстановлении его подачи сообщило главное управление МЧС РФ по региону.

"В 18:50 мск электроснабжение в городе Микунь восстановлено", - говорится в сообщении.

По данным регионального главка МЧС, причиной аварии стал технологический инцидент с отключением линии ВЛ-10 кВ от ПС "Микунь". Под отключение электроэнергии попали 37 многоквартирных домов, в которых проживает 2 530 человек, в том числе 250 детей, а также один объект жизнеобеспечения.