Радио "Судного дня" посоветовало задуматься о сверхъестественном

Мужской голос фонетическим алфавитом дважды произнес слово "Ноосфера" и набор цифр

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Коротковолновая радиостанция УВБ-76, называемая также радиостанцией "Судного дня", на фоне стартовавшего в Давосе всемирного экономического форума посоветовала задуматься о сверхъестественном.

Так, около 19:00 мск в эфире, обычно представляющем собой однотонный звуковой маркер, прозвучал мужской голос, который фонетическим алфавитом дважды произнес слово "Ноосфера" и набор цифр. Передачу слышал корреспондент ТАСС, ее прием также подтвердили радиолюбители и системы мониторинга радиочастотного спектра. После завершения диктовки сообщения на частоте вновь зазвучал однотонный звуковой маркер.

Стоит отметить, что по подсчетам радиолюбителей, передача на частоте радиостанции стала 10-й с начала года.

О станции

Радиостанция, имеющая неофициальное название "УВБ-76", или "Радио Судного дня", вещает на коротких волнах с 70-х годов ХХ века. Официального подтверждения ее предназначения нет, однако ее деятельность связывается с вооруженными силами. На своей частоте она регулярно передает закодированные сообщения в виде различных словоформ, что пользователи соцсетей связывают с событиями вокруг мировой безопасности в целом и специальной военной операции в частности. В промежутках между голосовыми сообщениями на частоте "УВБ-76", как правило, работает звуковой маркер, из-за которого станцию также прозвали "жужжалкой".

Большую популярность среди пользователей социальных сетей и конспирологов станция также получила за оригинальность периодически звучащих на ее частоте словоформ. В разное время в эфир передавались такие слова, как "хрюкостяг", "лисоплащ", "баксознак", "гордостих" или "древостой".