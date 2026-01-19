Экс-замглавы Калужской области стала замдиректора Курчатовского института

О переходе Татьяны Леоновой на новую должность на прошлой неделе сообщил Владислав Шапша

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Экс-заместитель губернатора Калужской области Татьяна Леонова перешла на пост заместителя директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

О переходе Леоновой на новую должность на прошлой неделе сообщил глава региона Владислав Шапша, поблагодарив ее за результативную работу. Директором НИЦ "Курчатовский институт" является Юлия Дьякова, президент центра - Михаил Ковальчук. На сайте Курчатовского института Леонова уже указана в числе заместителей директора института.

"Я приняла предложение занять должность заместителя директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт". Калужская область - один из флагманов научно-промышленного развития страны, а Курчатовский институт - его интеллектуальное ядро. Уверена, что наш плодотворный альянс только укрепится", - отметила она в своем обращении.

Леонова также поблагодарила коллег за труд и экспертизу, а калужан - за доверие, критику, отзывчивость и искреннюю любовь к региону.

"Период работы в составе правительства области был для меня временем невероятного роста, высокой ответственности и развития региона. От всего сердца хочу сказать огромное спасибо. <…> До новых встреч и новых совместных побед!" - заключила она.

Курчатовский институт был основан в 1943 году как Лаборатория №2 Академии наук СССР, основной задачей которой являлось создание ядерного оружия. Сегодня под эгидой НИЦ "Курчатовский институт" объединена значительная часть ведущих ядерно-физических институтов страны. Среди основных направлений работы института - безопасное развитие ядерной энергетики, управляемый термоядерный синтез и плазменные процессы, ядерная физика. Также ведутся работы в области ядерной медицины, биомедицинских технологий и ряде других актуальных направлений.