Аэропорт Цюриха не будет принимать внеплановые рейсы до вечера 24 января

Это связано с проведением экономического форума в Давосе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Международный аэропорт Цюриха до вечера субботы, 24 января, не будет принимать внеплановые рейсы в качестве запасного аэродрома из-за проведения экономического форума в Давосе. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе аэропорта.

"В период до 16:00 по всемирному времени (19:00 мск - прим. ТАСС) субботы аэропорт не принимает внеплановые и некоммерческие рейсы в качестве запасного аэродрома в связи с проведением экономического форума", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что именно через аэропорт Цюриха на мероприятие в большинстве своем прибывают иностранные делегации и высокопоставленные гости.

Всемирный экономический форум - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. В 2026 году встреча пройдет с 19 по 23 января, основной темой мероприятия заявлен "Дух диалога". Мероприятие откроется в понедельник вечером выступлением обладателя нескольких премий "Грэмми" Джона Батиста.