Регионам могут разрешить выделять деньги на содержание федеральных дорог

Изменения предлагается внести в статью 321 ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации"

МОСКВА, 19 января. ТАСС. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается разрешить регионам выделять из своих бюджетов деньги на строительство и содержание автодорог федерального значения, переданных или подлежащих передаче в управление государственной компании "Российские автомобильные дороги". Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в статью 321 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации" и в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Действующее законодательство предполагает возможность выделять субсидии из регионального в федеральный бюджет, но вопрос о передаче средств остается на усмотрение региона. При этом субсидии из региональных бюджетов для осуществления дорожной деятельности на автодорогах федерального значения, переданных или подлежащих передаче в доверительное управление государственной компании "Российские автомобильные дороги", не разрешены, так как не предусматривают в качестве главного распорядителя бюджетных средств Минтранс РФ, с которым регион может заключить соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта.

"Предлагается внести изменение, <...> закрепив возможность заключения Министерством транспорта Российской Федерации наряду с Федеральным дорожным агентством соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных (подлежащих передаче) в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги", - говорится в тексте пояснительной записки.