Регионам могут разрешить выделять деньги на содержание федеральных дорог
МОСКВА, 19 января. ТАСС. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается разрешить регионам выделять из своих бюджетов деньги на строительство и содержание автодорог федерального значения, переданных или подлежащих передаче в управление государственной компании "Российские автомобильные дороги". Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в статью 321 Федерального закона "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации" и в отдельные законодательные акты Российской Федерации.
Действующее законодательство предполагает возможность выделять субсидии из регионального в федеральный бюджет, но вопрос о передаче средств остается на усмотрение региона. При этом субсидии из региональных бюджетов для осуществления дорожной деятельности на автодорогах федерального значения, переданных или подлежащих передаче в доверительное управление государственной компании "Российские автомобильные дороги", не разрешены, так как не предусматривают в качестве главного распорядителя бюджетных средств Минтранс РФ, с которым регион может заключить соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта.
"Предлагается внести изменение, <...> закрепив возможность заключения Министерством транспорта Российской Федерации наряду с Федеральным дорожным агентством соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования федерального значения, переданных (подлежащих передаче) в доверительное управление Государственной компании "Российские автомобильные дороги", - говорится в тексте пояснительной записки.