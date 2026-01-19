Пушилин: в ДНР построят 30 фельдшерско-акушерских пунктов в 2026 году

Глава региона ранее сообщил, что в 2026 году в ДНР запланирован ремонт 39 школ и 24 детских садов

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

ДОНЕЦК, 19 января. /ТАСС/. Власти Донецкой Народной Республики планируют построить 30 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в населенных пунктах республики в 2026 году, сообщил глава региона Денис Пушилин.

"В этом году восстановим 64 объекта образования, 14 объектов здравоохранения, оснастим 513 школ и построим 30 ФАПов. <...> Ранее давал поручение усилить диспансеризацию жителей ДНР, для этого повысили доступность таких услуг. За минувший год медобследование прошли более 260 тыс. детей и более миллиона взрослых. Также возвели 18 ФАПов, ввели в эксплуатацию более 2 тыс. единиц медоборудования", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее Пушилин сообщил, что в 2026 году в ДНР запланирован ремонт 39 школ и 24 детских садов.