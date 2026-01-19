Пушилин: в ДНР 75% детей занимаются в кружках и секциях
ДОНЕЦК, 19 января. /ТАСС/. 75% детей и подростков в Донецкой Народной Республике получают дополнительное образование, занимаясь в кружках и секциях. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
"Повышаем доступность дополнительного образования - сегодня в кружках и секциях занято 75% детей. В текущем году продолжим заботиться о детях, создавать условия для их воспитания и обучения", - написал он в своем Telegram-канале.
Пушилин добавил, что в ДНР горячее питание для детей организовано в 504 школах и 471 детсаду.