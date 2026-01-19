В Дагестане направят 250 млн рублей на обновление гимназии 1903 года

Образовательное учреждение имеет статус объекта культурного наследия и продолжает активно работать

МАХАЧКАЛА, 19 января. /ТАСС/. Власти Дагестана направят более 250 млн рублей на обновление одной из старейших школ республики. После завершения работ махачкалинская гимназия №1 сохранит исторический облик, сообщил первый заместитель председателя правительства Республики Дагестан Руслан Алиев.

"25 сентября 2025 года совместно с главой республики мы посетили махачкалинскую гимназию №1. Это старейшее светское образовательное учреждение Дагестана: оно основано в 1870 году, а современное здание построено в 1903 году. Тогда Сергей Алимович [Меликов] принял решение выделить финансирование на обновление гимназии. В бюджете на 2026 год предусмотрено более 250 млн рублей. Работы пройдут в два этапа, что позволит не прерывать учебный процесс. В гимназии обучаются около 2 тыс. учеников - это свыше 60 классов, включая начальную школу", - сказал Алиев.

По его словам, образовательное учреждение имеет статус объекта культурного наследия и продолжает активно работать.

"В рамках обновления планируется не только провести необходимый ремонт и реставрацию здания, но и полностью оснастить классы современной техникой. После завершения работ гимназия №1 сохранит свой исторический облик, но при этом получит современную образовательную инфраструктуру. Мы сможем создать пространство, где вековые традиции образования органично сочетаются с передовыми методиками обучения", - добавил первый вице-премьер правительства Дагестана.