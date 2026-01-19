В ГД внесут законопроект об обязанности предупреждать о звонке с помощью робота

Такая мера позволит минимизировать случаи телефонных мошенничеств, повысить цифровую грамотность населения и обеспечить баланс интересов абонентов, операторов связи и заказчиков услуг, считают авторы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с первым зампредом комитета Госдумы по контролю, первым замруководителя фракции "Справедливая Россия" Дмитрием Гусевым внесет на рассмотрение палаты парламента законопроект об обязательном предупреждении абонентов при массовых звонках, что разговор ведется с использованием робота. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Изменения предлагается внести в закон "О связи", установив обязанность для заказчиков массовых вызовов или операторов связи сообщать абонентам в течение пяти минут с начала разговора о том, что разговор ведется голосовым роботом.

Как отмечается в пояснительной записке, в последние годы наблюдается значительный рост применения автоматизированных технологий в массовых телефонных обращениях, включая маркетинговые кампании, опросы и информирование. Однако отсутствие обязательного уведомления об автоматизированном характере таких вызовов приводит к снижению доверия граждан к телефонным коммуникациям.

"Реализация положений законопроекта позволит минимизировать случаи телефонных мошенничеств, повысить цифровую грамотность населения и обеспечить баланс интересов абонентов, операторов связи и заказчиков услуг, способствуя реализации национальных приоритетов в области информационной безопасности и защиты прав граждан", - считают авторы проекта.