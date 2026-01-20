Мирошник: 11 россиян за неделю погибли при ударах ВСУ

Более 60 человек получили ранения, отметил посол по особым поручениям МИД России

ЛУГАНСК, 20 января. /ТАСС/. 11 мирных жителей нескольких субъектов РФ за минувшую неделю погибли при ударах со стороны Вооруженных сил Украины, более 60 человек, в том числе трое детей, получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 75 мирных жителей: ранены 64 человека, в том числе трое несовершеннолетних, погибли 11 человек. <...> Наибольшее число пострадавших мирных жителей за этот период зафиксировано в Белгородской, Херсонской и Запорожской областях", - сказал он.

Мирошник уточнил, что чаще всего причиной гибели мирных жителей становились атаки ВСУ при помощи ударных беспилотников - за минувшую неделю от атак украинских БПЛА пострадали 58 мирных жителей.