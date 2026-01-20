Эксперт Мкртчян: цены на авиабилеты по России на праздниках поднимались до 400%

Стоимость билетов на поезд также выросла, отметил вице-президент Альянса туристических агентств России

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 января. /ТАСС/. Цены на авиабилеты на перелеты по России на предновогодние даты и новогодние праздники поднимались до 400%, сообщил ТАСС вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Тренд не только этого года - билеты и на поезд, и на самолеты дорожают на высокие даты. Уже даже железная дорога, к сожалению, научилась понимать, что такое динамическое ценообразование. Билет на поезд на февраль Москва - Сочи стоит примерно 7-8 тыс. рублей, а на 30 декабря билет на этот же поезд такой же категории - 15 тыс. рублей, то есть железная дорога в два раза поднимала цены. То же самое авиакомпании, на 300-400%. В июне открылась продажа на новогодние даты, и летом мы продавали билеты за 6 тыс. рублей, а после цены выросли до более 20 тыс. рублей", - рассказал он.

По данным эксперта, высокие цены на билеты и их дефицит приводят к тому, что все больше и больше людей начинают путешествовать автомобилями, особенно если речь идет о больших семьях. "Грубо говоря, сейчас уже 65% людей приезжают на горнолыжные курорты машинами - в связи с этим возникает потребность в парковочных местах", - добавил Мкртчян.