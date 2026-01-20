Матвиенко поздравила жителей Крыма с Днем республики

Председатель Совета Федерации выразила уверенность, что регион продолжит путь позитивных преобразований

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Крыма с Днем республики и выразила уверенность, что регион продолжит путь позитивных преобразований.

Приветствие направлено главе Республики Крым Сергею Аксенову и председателю Госсовета региона Владимиру Константинову.

"Поздравляю вас и всех жителей республики с Днем Республики Крым. Этот праздник объединяет крымчан в искреннем стремлении приложить все усилия для дальнейшего развития своей малой родины. <…> Уверена, что Республика Крым продолжит идти по пути позитивных преобразований, активно участвовать в решении общенациональных задач. Желаю успехов и всего самого доброго", - говорится в приветствии.

Матвиенко подчеркнула, что в летописи Крымского полуострова немало ярких страниц, хранящих память о победах и трудовых подвигах его жителей, которые по-прежнему стоят на страже интересов Отечества, хранят верность вековым традициям, заложенным старшими поколениями. Республика, по ее словам, по праву гордится своим историко-культурным наследием, значимой ролью в укреплении позиций российского государства в акватории Черного моря, обеспечении обороноспособности, защите свободы и независимости страны.

Спикер Совета Федерации отметила, что социально-экономическая ситуация в регионе характеризуется положительной динамикой. В рамках реализации национальных проектов осуществляется комплексная модернизация инфраструктуры здравоохранения, образования и жилищно-коммунального хозяйства. Значительные успехи достигнуты в туристско-рекреационной сфере, привлечении инвестиций и поддержке предпринимательской деятельности. Большое внимание уделяется сохранению природных богатств, экологическому благополучию региона, в этих целях в ближайшие годы будут введены в эксплуатацию три современных экотехнопарка.

О референдуме

Решение о проведении референдума было принято 12 ноября 1990 года на внеочередной сессии крымского областного Совета народных депутатов. На голосование был вынесен вопрос: "Вы за воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора?". Право голоса имели более 1,77 млн крымчан, всего в референдуме приняли участие 1,441 млн человек (81,3%), включая жителей Севастополя.

20 января 1991 года в Крыму состоялся первый в истории Советского Союза референдум, на котором более 93% (1,34 млн человек) проголосовавших жителей полуострова одобрили воссоздание Крымской Автономной Советской Социалистической Республики. По итогам плебисцита полуостров получил автономию, но в составе Украинской ССР.

12 февраля 1991 года Верховный совет Украинской ССР принял закон о восстановлении Крымской АССР в составе УССР. Через четыре месяца соответствующие изменения были внесены в конституцию УССР 1978 года, и Крымская область была преобразована в Крымскую АССР. Тем не менее в регионе этот референдум считают первым шагом к воссоединению с Россией.

День Республики Крым стал официальным праздником в декабре 2014 года, когда соответствующий закон принял местный парламент.