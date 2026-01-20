В школах и детсадах Омска отменили карантин по ОРВИ

В регионе от гриппа вакцинировано порядка 62% населения

ОМСК, 20 января. /ТАСС/. Карантин по ОРВИ, который перед Новым годом был введен в Омске в 96 классах и 21 детсадовской группе, отменен. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Омска.

"В Омске нет классов в школах и групп в детских садах, где был бы приостановлен образовательный процесс по причине заболеваемости ОРВИ", - сказали в мэрии.

В пресс-службе отметили, что 29 декабря в Омске карантин был введен в 96 классах 33 школ и 21 группе в 17 детских садах.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, после праздников показатель заболеваемости ОРВИ составил в Омской области 30,1 случая на 10 тыс. населения. Это на 55% ниже эпидемического порога заболеваемости. При этом в регионе от гриппа вакцинировано порядка 62% населения.